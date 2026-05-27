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Les Hurricanes sont-ils vraiment meilleurs?

Le ton chez les Canadiens doit changer, selon Martin McGuire

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Entendu dans

La commission

le 27 mai 2026 14:00

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Le ton chez les Canadiens doit changer, selon Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Le ton du côté des Canadiens de Montréal devra changer si l'équipe veut pouvoir gagner, estime Martin McGuire.

Plutôt que répéter que les Hurricanes sont «une bonne équipe», les jeunes joueurs du CH devraient se dire qu'ils sont les meilleurs.

Écoutez l'analyse sportive du descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, Martin McGuire, à La commission.

L'alignement du troisième match de la série Canadiens-Hurricanes devrait aussi rester le même que lors du dernier match, selon ce qu'a observé Martin McGuire lors de l'entraînement de mercredi.

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