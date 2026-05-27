Les Hurricanes sont-ils vraiment meilleurs?

Le ton du côté des Canadiens de Montréal devra changer si l'équipe veut pouvoir gagner, estime Martin McGuire.

Plutôt que répéter que les Hurricanes sont «une bonne équipe», les jeunes joueurs du CH devraient se dire qu'ils sont les meilleurs.

Écoutez l'analyse sportive du descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, Martin McGuire, à La commission.

L'alignement du troisième match de la série Canadiens-Hurricanes devrait aussi rester le même que lors du dernier match, selon ce qu'a observé Martin McGuire lors de l'entraînement de mercredi.