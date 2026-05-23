Affaire Patrick Bruel

Le chanteur Patrick Bruel a de nouveau été la cible de plaintes et de témoignages, cette semaine, le soupçonnant d'agression sexuelle.

Des dizaines de femmes sont récemment sorties pour dénoncer des agissements de l'artiste, alors que Gestev a annulé son spectacle prévu au Capitole, à Québec.

Cette annulation a par ailleurs mené à une remise en question des salles de spectacle en France, qui placent encore Patrick Bruel dans leur programmation.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger expliquer les derniers développements dans cette affaire, samedi, au micro de Denis Lévesque.