1ère édition avec Simple Plan

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Spectacle du Grand Prix de Montréal: «C'était quelque chose pour s'y rendre»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 23 mai 2026 09:43

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Spectacle du Grand Prix de Montréal: «C'était quelque chose pour s'y rendre»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le spectacle de musique du Grand Prix de Montréal, qui s'est tenu vendredi soir, n'a pas été un grand succès, faute de visibilité.

Entre mauvaises indications près du site et une foule parsemée, même si l'idée était bonne, cette première édition a davantage servi de laboratoire que d'un spectacle majeur, souligne-t-il.

Écoutez Stéphane Leclair, chroniqueur culturel, aborder l'événement, samedi, à l'émission de Denis Lévesque.

«Je sais pas si le Grand Prix va vouloir investir là-dedans l'année prochaine pour voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut attirer du monde. Parce que la proposition, elle est intéressante. Le site est bien aménagé, il y avait de la place, mais moi j'ai jugé qu'il y avait environ peut être 1500 personnes, ce qui était pas immense pour cette programmation musicale intéressante.»

Stéphane Leclair

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