Longs délais en Outaouais

Trois histoires de longs délais de permis pour l'installation d'une piscine, pour l'ouverture d'un restaurant et pour l'autorisation pour un poêle à bois écologique se sont succédées en Outaouais, rapporte l'animateur Philippe Villeneuve.

Prenant de quelques semaines à plusieurs mois, l'administration municipale de Gatineau compte réduire ce délai à 30 minutes, explique-t-il.

Écoutez l'animateur du 104,7 Outaouais, Philippe Villeneuve et Martin-Thomas Côté, animateur au 95,7 KYK Saguenay, samedi, à Signé Lévesque.

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