Quel bilan peut-on en faire?

La Fédération des comités de parents du Québec constate un effet positif depuis que les jeunes dans les écoles du Québec ne peuvent plus utiliser d'appareils électroniques.

Des activités ont été trouvées par le personnel et par les élèves, et la grande majorité de ces derniers se sont adaptés assez facilement.

Des étudiants ont même recommencé à téléphoner leurs proches pour prendre contact.

Écoutez Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, faire le bilan de cette mesure, samedi, avec l'animateur Denis Lévesque.