Investiture de candidats aux mid-terms

Malgré que les derniers résultats des investitures républicaines pour les élections de mi-mandat aux États-Unis aient été présentés comme massivement favorables à Donald Trump, Guillaume Lavoie n'en est pas si convaincu.

Des sénateurs républicains reconnus qui faisaient des compromis pour voter en faveur de Trump au Sénat, se voient «trahis» par le président, qui décide dans certains cas de soutenir des candidats «marionnettes» face à eux lors de l'investiture.

Un «pacte avec le Diable» qui ne semble donc pas porter ses fruits pour obtenir le soutien du président des États-Unis pour des grosses pointures au Sénat

Écoutez l'analyse de l'expert de politique américaine, Guillaume Lavoie, samedi, au micro de Denis Lévesque.