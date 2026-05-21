Après 11 ans à la tête du talk-show

Stephen Colbert anime jeudi soir sa dernière émission du Late Show sur CBS, mettant fin à 11 années à la tête du talk-show, qui existe depuis 1993.
Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp en discuter jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Alors, l’annonce de la fin de ce talk-show s’est faite le 17 juillet 2025, après que Stephen Colbert a qualifié cela de «gros pot-de-vin». Un accord de 16 millions de dollars américains aurait été conclu avec Donald Trump par la maison mère de la chaîne Paramount, pour un supposé montage d’une interview avec Kamala Harris.»