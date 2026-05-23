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Canadiens-Hurricanes

«Le nuage noir est revenu autour de la Caroline» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 23 mai 2026 09:35

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Denis Lévesque
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«Le nuage noir est revenu autour de la Caroline» -Martin McGuire
Écoutez le Hockey des Canadiens à 19h au réseau Cogeco Média / La Presse Canadienne / AP Photo / Karl DeBlaker

Les Hurricanes «vont être là» et risquent d'être compétitifs après leur défaite de 6 à 2 contre les Canadiens, jeudi dernier, de l'avis de Martin Mc Guire.

Il y a toutefois un nuage noir autour de l'équipe de la Caroline, explique le descripteur de matchs, soulignant que les Hurricanes ont eu, ces dernières années, de la difficulté à remporter des finales d'association.

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table pour le match de samedi soir, à Signé Lévesque.

Il aborde aussi la résilience des joueurs du CH lors des périodes qui se déroulent moins bien.

«L'affaire qui est un peu fascinante chez le Canadien, c'est qu'en deuxième période, c'est arrivé contre Tampa, puis c'est arrivé contre Buffalo dans le septième match aussi. Tu sais, quand ça déborde, quand le verre déborde, puis ils sont pris dans leur zone. L'affaire qui est fascinante, c'est qu'ils paniquent jamais.»

Martin McGuire

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