Canadiens-Hurricanes

Les Hurricanes «vont être là» et risquent d'être compétitifs après leur défaite de 6 à 2 contre les Canadiens, jeudi dernier, de l'avis de Martin Mc Guire.

Il y a toutefois un nuage noir autour de l'équipe de la Caroline, explique le descripteur de matchs, soulignant que les Hurricanes ont eu, ces dernières années, de la difficulté à remporter des finales d'association.

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table pour le match de samedi soir, à Signé Lévesque.

Il aborde aussi la résilience des joueurs du CH lors des périodes qui se déroulent moins bien.