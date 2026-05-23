Idées d'activités

L'effervescence du Grand Prix de Montréal se fait sentir cette fin de semaine dans la métropole, alors que le centre-ville est bondé, notamment grâce à des activités organisées à l'occasion de l'événement de Formule 1.

Le restaurant montréalais PALMA, par exemple, invite les gens à bruncher en regardant la course automobile, explique la chroniqueuse Fadwa Lapierre, qui se réjouit que Montréal ait une réputation de ville où on fait la fête.

Écoutez la journaliste et collaboratrice du 98.5, Fadwa Lapierre, sur les activités à faire, samedi, au micro de Denis Lévesque.