Les médias inondés par les chroniques d'opinion?

Les «opinioneux professionnels» se font omniprésents dans le débat public dans les médias, et leurs chroniques sont souvent très prévisibles, remarque Marie-France Bazzo.

Selon elle, les médias devraient enrichir les sujets par plusieurs angles différents d'attaque et se fier davantage aux journalistes pour avoir des faits et de l'information de qualité.

Écoutez la chroniqueuse Marie-France Bazzo plaider pour plus d'information dans les médias, samedi, à Signé Lévesque.

La chroniqueuse aimerait que des «logues» (géologues, anthropologues, sociologues etc.), donc des experts, soient davantage mis de l'avant pour expliquer des phénomènes et donner de la crédibilité aux sujets.