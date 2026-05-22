Il revient sur son vol historique de 2001

Le 24 août 2001, le commandant Robert Piché marquait l’histoire de l’aviation en réussissant l’atterrissage d’urgence du vol Air Transat 236 aux Açores, sauvant ainsi 375 passagers et membres d'équipage.

À l'approche du 25ᵉ anniversaire de son exploit mémorable, le commandant Robert Piché s'est confié au micro de Mario Langlois.

Au-delà des souvenirs d'un atterrissage d'urgence qui a marqué l'imaginaire des Québécois, le pilote partage des détails inédits sur les coulisses du vol 236, sa relation unique avec le regretté Michel Côté, ainsi que ses souvenirs de la grande époque du Canadien de Montréal et son rapport avec la gestion du stress.

Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec le célèbre pilote Robert Piché, ce vendredi, aux Amateurs de sports.