Il revient sur son vol historique de 2001

Le 24 août 2001, le commandant Robert Piché marquait l’histoire de l’aviation en réussissant l’atterrissage d’urgence du vol Air Transat 236 aux Açores, sauvant ainsi 375 passagers et membres d'équipage.
À l'approche du 25ᵉ anniversaire de son exploit mémorable, le commandant Robert Piché s'est confié au micro de Mario Langlois.
Au-delà des souvenirs d'un atterrissage d'urgence qui a marqué l'imaginaire des Québécois, le pilote partage des détails inédits sur les coulisses du vol 236, sa relation unique avec le regretté Michel Côté, ainsi que ses souvenirs de la grande époque du Canadien de Montréal et son rapport avec la gestion du stress.
Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec le célèbre pilote Robert Piché, ce vendredi, aux Amateurs de sports.
«Quand j'ai pris la décision de dérouter le vol 236 vers les Açores, je n'ai pas suivi la procédure recommandée. Un autre pilote, sans mon bagage et mon cheminement, aurait peut-être agi autrement. Je savais que j'allais me faire taper sur les doigts si tout se passait bien, mais je l'ai fait pareil. Et avec le recul, si j'avais suivi la procédure officielle, je serais mort.»