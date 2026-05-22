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Il revient sur son vol historique de 2001

«Si j'avais suivi la procédure officielle, je serais mort» -Robert Piché

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 mai 2026 21:13

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
«Si j'avais suivi la procédure officielle, je serais mort» -Robert Piché
Robert Piché estime que les 375 passagers et membres d'équipage du vol Air Transat 236 seraient morts s'il avait suivi la procédure. / CP PHOTO/Paul Chiasson

Le 24 août 2001, le commandant Robert Piché marquait l’histoire de l’aviation en réussissant l’atterrissage d’urgence du vol Air Transat 236 aux Açores, sauvant ainsi 375 passagers et membres d'équipage.

À l'approche du 25ᵉ anniversaire de son exploit mémorable, le commandant Robert Piché s'est confié au micro de Mario Langlois.

 Au-delà des souvenirs d'un atterrissage d'urgence qui a marqué l'imaginaire des Québécois, le pilote partage des détails inédits sur les coulisses du vol 236, sa relation unique avec le regretté Michel Côté, ainsi que ses souvenirs de la grande époque du Canadien de Montréal et son rapport avec la gestion du stress.

Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe avec le célèbre pilote Robert Piché, ce vendredi, aux Amateurs de sports.

«Quand j'ai pris la décision de dérouter le vol 236 vers les Açores, je n'ai pas suivi la procédure recommandée. Un autre pilote, sans mon bagage et mon cheminement, aurait peut-être agi autrement. Je savais que j'allais me faire taper sur les doigts si tout se passait bien, mais je l'ai fait pareil. Et avec le recul, si j'avais suivi la procédure officielle, je serais mort.»

Robert Piché

Le vin de la semaine:  

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