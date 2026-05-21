Vol nolisé pour le match du Tricolore

Chrono Aviation organise le plus grand vol nolisé de partisans québécois (200 personnes) pour assister au deuxième match de la finale de l’Est des séries éliminatoires 2026 de la LNH, opposant le Canadien de Montréal aux Hurricanes de la Caroline, à Raleigh, en Caroline du Nord.

Ce vol aller-retour de Québec à Raleigh, sur un Boeing 737, aura lieu le samedi 23 mai 2026. Le forfait, qui inclut le vol et un billet pour le match, est offert à 1 949 $ taxes incluses par personne, en partenariat avec Voyages Laurier du Vallon.

Écoutez Dany Gagnon, vice-président de Chrono Aviation, qui pilotera lui-même l’avion pour amener les partisans aller-retour, jeudi au micro de l’animateur Philippe Cantin.