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L'appel a été entendu

Laval n'aura pas à payer les impôts impayés de Gilles Vaillancourt

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 mai 2026 16:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Laval n'aura pas à payer les impôts impayés de Gilles Vaillancourt
Stéphane Boyer / La Presse Canadienne

Bonne journée pour le maire de Laval, Stéphane Boyer. Son appel à l'aide a été entendu. La municipalité n’aura finalement pas besoin de payer pour les impôts impayés de l'ancien maire Gilles Vaillancourt.   

Et est-ce qu'il y aura un défilé de la Victoire de Montréal - qui joue essentiellement à la Place Bell - dans les rues de Laval?

Écoutez le maire de Laval, Stéphane Boyer, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Pourrait-il y avoir un défilé de la Victoire dans les rues de Laval?
  • Que pense le maire Boyer des équipes identifiées à Montréal (Victoire, Roses), mais qui jouent à Laval?
  • La Ville de Laval n'aura pas à payer les impôts impayés de l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt;
  • Le tunnelier «Lisette» est à peine en fonction à Montréal, que le maire Boyer le réquisitionne déjà pour allonger la ligne orange jusqu’à Bois Franc.

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