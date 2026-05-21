L'appel a été entendu

Bonne journée pour le maire de Laval, Stéphane Boyer. Son appel à l'aide a été entendu. La municipalité n’aura finalement pas besoin de payer pour les impôts impayés de l'ancien maire Gilles Vaillancourt.

Et est-ce qu'il y aura un défilé de la Victoire de Montréal - qui joue essentiellement à la Place Bell - dans les rues de Laval?

Écoutez le maire de Laval, Stéphane Boyer, au micro de Philippe Cantin.

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