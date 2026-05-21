L'appel a été entendu

Bonne journée pour le maire de Laval, Stéphane Boyer. Son appel à l'aide a été entendu. La municipalité n’aura finalement pas besoin de payer pour les impôts impayés de l'ancien maire Gilles Vaillancourt.
Et est-ce qu'il y aura un défilé de la Victoire de Montréal - qui joue essentiellement à la Place Bell - dans les rues de Laval?
Écoutez le maire de Laval, Stéphane Boyer, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Pourrait-il y avoir un défilé de la Victoire dans les rues de Laval?
- Que pense le maire Boyer des équipes identifiées à Montréal (Victoire, Roses), mais qui jouent à Laval?
- La Ville de Laval n'aura pas à payer les impôts impayés de l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt;
- Le tunnelier «Lisette» est à peine en fonction à Montréal, que le maire Boyer le réquisitionne déjà pour allonger la ligne orange jusqu’à Bois Franc.