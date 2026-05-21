 Aller au contenu
Série du Tricolore face aux Hurricanes

«Les Canadiens ont montré qu’ils sont toujours capables de rebondir»

par 98.5 Sports

0:00
5:17

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 mai 2026 16:08

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Les Canadiens ont montré qu’ils sont toujours capables de rebondir»
Esprit sportif / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal feront face aux Hurricanes de la Caroline en finale de l'Association de l'Est, jeudi soir, après avoir éliminé le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo, chaque fois, en sept matchs.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Je pense vraiment que le Canadien, avec ce qu’il a montré dans les séries, mais aussi durant la saison, est toujours capable de rebondir. Et en séries, c’est ce dont tu as besoin, parce que le momentum change de côté tellement rapidement, d’un match à l’autre. Tu as besoin d’une équipe résiliente pour gagner. Et du côté des Hurricanes, on n’a pas fait face à beaucoup d’adversité, disons, depuis le début des séries.»

Meeker Guerrier

Vous aimerez aussi

Nouveautés au Grand Prix du Canada: format sprint et Formule 2
Lagacé le matin
Nouveautés au Grand Prix du Canada: format sprint et Formule 2
0:00
5:39
Plus de 1,4 million de téléspectateurs pour le hockey au Québec
Le Québec maintenant
Plus de 1,4 million de téléspectateurs pour le hockey au Québec
0:00
5:54
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La capitalisation boursière de Nvidia atteint 5 500 milliards $
Rattrapage
Des revenus hors du commun
La capitalisation boursière de Nvidia atteint 5 500 milliards $
Un fonds politiquement toxique selon les sénateurs américains
Rattrapage
Fonds de dédommagement de 1,8 milliard $
Un fonds politiquement toxique selon les sénateurs américains
Un référendum en Alberta à l'automne
Rattrapage
Politique canadienne
Un référendum en Alberta à l'automne
«Je vais le dire comme je le pens: Monsieur Rousseau a outrepassé ses devoirs»
Rattrapage
Recapitulatif de l'actualité politique
«Je vais le dire comme je le pens: Monsieur Rousseau a outrepassé ses devoirs»
«En grandissant, je ne pouvais pas l'avoir, ce rêve-là» -Ann-Renée Desbiens
Rattrapage
Victoire historique de la Victoire
«En grandissant, je ne pouvais pas l'avoir, ce rêve-là» -Ann-Renée Desbiens
Dernière émission du Late Show pour Stephen Colbert
Rattrapage
Après 11 ans à la tête du talk-show
Dernière émission du Late Show pour Stephen Colbert
«Je me suis dit: ''On a un avion, on a les billets, on le fait!"»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Vol nolisé pour le match du Tricolore
«Je me suis dit: ''On a un avion, on a les billets, on le fait!"»
Laval n'aura pas à payer les impôts impayés de Gilles Vaillancourt
Rattrapage
L'appel a été entendu
Laval n'aura pas à payer les impôts impayés de Gilles Vaillancourt
Acquisition majeure pour Isothermic: David Aubert fonce malgré la crise
Rattrapage
Incertitude économique et tarifs douaniers
Acquisition majeure pour Isothermic: David Aubert fonce malgré la crise
Locaux vacants: Québec solidaire réclame une «taxe d'inoccupation» à Montréal
Rattrapage
Locaux commerciaux laissés à l’abandon
Locaux vacants: Québec solidaire réclame une «taxe d'inoccupation» à Montréal
«J’avais envie de mettre de la couleur dans le quotidien des gens»
Rattrapage
L'artiste de rue la «Fée des trottoirs»
«J’avais envie de mettre de la couleur dans le quotidien des gens»
Des interventions esthétiques coûteuses afin de projeter une image dynamique
Rattrapage
Pression croissante
Des interventions esthétiques coûteuses afin de projeter une image dynamique
L’Union européenne trouve un accord sur les droits de douane
Rattrapage
Sous la pression de Trump
L’Union européenne trouve un accord sur les droits de douane
Les États-Unis mettent en accusation Raul Castro
Rattrapage
Trente ans plus tard
Les États-Unis mettent en accusation Raul Castro