Série du Tricolore face aux Hurricanes

Les Canadiens de Montréal feront face aux Hurricanes de la Caroline en finale de l'Association de l'Est, jeudi soir, après avoir éliminé le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo, chaque fois, en sept matchs.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Je pense vraiment que le Canadien, avec ce qu’il a montré dans les séries, mais aussi durant la saison, est toujours capable de rebondir. Et en séries, c’est ce dont tu as besoin, parce que le momentum change de côté tellement rapidement, d’un match à l’autre. Tu as besoin d’une équipe résiliente pour gagner. Et du côté des Hurricanes, on n’a pas fait face à beaucoup d’adversité, disons, depuis le début des séries.»