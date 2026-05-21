Série du Tricolore face aux Hurricanes

Les Canadiens de Montréal feront face aux Hurricanes de la Caroline en finale de l'Association de l'Est, jeudi soir, après avoir éliminé le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo, chaque fois, en sept matchs.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.