Incertitude économique et tarifs douaniers

Malgré un contexte économique difficile marqué par les tarifs douaniers américains sur l'aluminium, l'entreprise québécoise Isothermic annonce l'acquisition d'AT Fabrication.

Cette décision stratégique, portée par un investissement de 13 millions de dollars, vise à propulser le lancement d'un nouveau produit, un système de murs préfabriqués conçu pour accélérer la construction résidentielle et commerciale au Québec.

Écoutez David Aubert, président-directeur général d'Isothermic, discuter de cette expansion, jeudi après-midi, au Québec maintenant.

En misant sur l'automatisation et l'efficacité énergétique, David Aubert souhaite répondre à la pénurie de main-d'œuvre et au manque criant de logements au Québec, tout en valorisant l'aluminium canadien.