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L'artiste de rue la «Fée des trottoirs»

«J’avais envie de mettre de la couleur dans le quotidien des gens»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 mai 2026 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«J’avais envie de mettre de la couleur dans le quotidien des gens»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Laurence Petit, une artiste surnommée la «Fée des trottoirs», vient tout juste de parsemer les abords du Centre Bell de trois créations aux couleurs des Canadiens, pile à temps pour le coup d’envoi de la finale de l’Association de l’Est.

Écoutez celle qui embellit nos rues en comblant les fissures avec de magnifiques mosaïques aux quatre coins de la ville discuter de son travail artistique, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Les craques me parlent et j’ai envie de les remplir avec de la joie, avec de la couleur. Avec la fièvre des séries, les Canadiens m’ont bien inspirée. Pendant la pandémie, j’avais du temps et il fallait se réinventer. J’avais envie de mettre de la couleur dans mon quotidien, puis dans le quotidien des gens.»

Laurence Petit

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