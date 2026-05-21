L'artiste de rue la «Fée des trottoirs»

Laurence Petit, une artiste surnommée la «Fée des trottoirs», vient tout juste de parsemer les abords du Centre Bell de trois créations aux couleurs des Canadiens, pile à temps pour le coup d’envoi de la finale de l’Association de l’Est.
Écoutez celle qui embellit nos rues en comblant les fissures avec de magnifiques mosaïques aux quatre coins de la ville discuter de son travail artistique, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Les craques me parlent et j’ai envie de les remplir avec de la joie, avec de la couleur. Avec la fièvre des séries, les Canadiens m’ont bien inspirée. Pendant la pandémie, j’avais du temps et il fallait se réinventer. J’avais envie de mettre de la couleur dans mon quotidien, puis dans le quotidien des gens.»