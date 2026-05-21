L'artiste de rue la «Fée des trottoirs»

Laurence Petit, une artiste surnommée la «Fée des trottoirs», vient tout juste de parsemer les abords du Centre Bell de trois créations aux couleurs des Canadiens, pile à temps pour le coup d’envoi de la finale de l’Association de l’Est.

Écoutez celle qui embellit nos rues en comblant les fissures avec de magnifiques mosaïques aux quatre coins de la ville discuter de son travail artistique, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.