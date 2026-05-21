Suite à l'initiative lancée le 1er mai dernier par la pharmacie Familiprix Extra de Shawinigan-Sud, c'est maintenant 50 pharmacies de la province qui s'engagent à offrir tous les produits menstruels au prix coûtant jusqu'au 31 décembre 2026.

Le pharmacien-propriétaire Michaël Tourigny avait commencé par les offrir gratuitement à ses employées. Des membres de son équipe avaient soulevé que pour certaines personnes, ces produits essentiels représentaient encore une pression financière.

Les discussions se sont transformées en actions concrètes, et plusieurs autres pharmaciens propriétaires ont choisi d'emboiter le pas.

Cette mesure représente une économie d'environ 15 à 20%.

Voici la liste des succursales participantes.