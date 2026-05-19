Deux triomphes lors de septièmes matchs

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Sabres de Buffalo 3-2 en prolongation, lundi, remportant ainsi le septième match de la demi-finale de l'Association de l'Est de la LNH.
Écoutez le sommaire de Martin McGuire, les commentaires des joueurs et les points de presse de Lindy Ruff et Martin St-Louis.
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- 0:00 - Le sommaire de Martin McGuire
- 5:38 - Alexandre Carrier
- 8:54 - Mike Matheson
- 10:50 - Zachary Bolduc
- 13:28 - Phillip Danault
- 17:05 - Le point de presse de Lindy Ruff
- 21:35 - Le point de presse de Martin St-Louis