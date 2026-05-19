Deux triomphes lors de septièmes matchs

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Sabres de Buffalo 3-2 en prolongation, lundi, remportant ainsi le septième match de la demi-finale de l'Association de l'Est de la LNH.

Écoutez le sommaire de Martin McGuire, les commentaires des joueurs et les points de presse de Lindy Ruff et Martin St-Louis.

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