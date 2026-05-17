«Elles ont peur de se planter»

La 79ᵉ édition du Festival de Cannes, en France, accueille moins de vedettes hollywoodiennes cette année, rapporte Henry Arnaud.

La cause, selon notre correspondant? Les critiques sont souvent sévères chaque année et la présence de nombreux journalistes intimiderait les réalisateurs et acteurs.

Écoutez le correspondant Henry Arnaud aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.