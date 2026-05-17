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«Elles ont peur de se planter»

Des vedettes hollywoodiennes boudent le Festival de Cannes

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 mai 2026 07:48

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Henry Arnaud
Henry Arnaud
Des vedettes hollywoodiennes boudent le Festival de Cannes
Henry Arnaud / Cogeco Média

La 79ᵉ édition du Festival de Cannes, en France, accueille moins de vedettes hollywoodiennes cette année, rapporte Henry Arnaud.

La cause, selon notre correspondant? Les critiques sont souvent sévères chaque année et la présence de nombreux journalistes intimiderait les réalisateurs et acteurs.

Écoutez le correspondant Henry Arnaud aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«On sent très bien que la France aime de plus en plus les artistes québécois, même si c'est pas nouveau, parce qu'on a eu sur le tapis rouge Charlotte Cardin qui est en train d'être adorée par les Français, et puis aussi le jeune Théodore Pellerin, qui est membre dont l'un des jurés.»

Henry Arnaud

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