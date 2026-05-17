Visite de Trump en Chine

Bien que la visite en Chine du président des États-Unis se soit relativement bien passé, quelques quiproquos sont survenus entre les services secrets américains et chinois.
Écoutez le journaliste Stéphane Boucher et sa revue de presse, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
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