Plus qu'une victoire avant les grands honneurs

La Victoire de Montréal porte bien son nom: elle a remporté le second match de la finale de la LPHF, samedi, par la marque de 2 à 1.

La chroniqueuse Daphnée Malboeuf a constaté que les 9 000 partisanes et partisans qui étaient sur place à la Place Bell ont fait la différence, en donnant de l'énergie aux joueuses de l'équipe féminine montréalaise de hockey.

Il ne reste donc qu'un seul gain pour que la Victoire remporte les grands honneurs et la coupe Walter.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf commenter cette deuxième victoire, dimanche, en compagnie de Denis Lévesque.