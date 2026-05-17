Sa pire performance depuis le début des séries?

Après la défaite de 8 à 3 des Canadiens face aux Sabres, samedi, Martin McGurie attribue ce revers à plusieurs facteurs.

À 3 à 1, le CH s'est sans doute trop assis sur ses lauriers, explique-t-il, et la performance de Dobes laissait à désirer, probablement son pire depuis le début des séries.

Écoutez l'analyse du descripteur Martin McGuire par rapport à la défaite des Canadiens de samedi au micro de Denis Lévesque, dimanche.