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Sa pire performance depuis le début des séries?

«Dobes avait l'air perdu devant son filet» -Martin McGuire

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 mai 2026 09:49

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Dobes avait l'air perdu devant son filet» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Après la défaite de 8 à 3 des Canadiens face aux Sabres, samedi, Martin McGurie attribue ce revers à plusieurs facteurs.

À 3 à 1, le CH s'est sans doute trop assis sur ses lauriers, explique-t-il, et la performance de Dobes laissait à désirer, probablement son pire depuis le début des séries.

Écoutez l'analyse du descripteur Martin McGuire par rapport à la défaite des Canadiens de samedi au micro de Denis Lévesque, dimanche.

«[Jouer à l'étranger lundi], est ce que ça va aider le Canadien? Jusqu'à date, ça les a aidé. Est ce que les Sabres de Buffalo sont un peu paralysés chez eux? C'est arrivé aussi dans la série.»

Martin McGuire

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