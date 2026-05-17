Vers un match ultime contre les Sabres

«On n'a pas joué un bon match»: ce sont les dires de l'entraîneur du CH, Martin St-Louis, à propos du revers cuisant qu'a subi son équipe samedi soir face aux Sabres par la marque de 8 à 3.

La chroniqueuse Daphnée Malboeuf revient sur la mauvaise performance de l'équipe montréalaise durant la deuxième période et met l'accent sur les débuts et fins de période, où les Canadiens ont laissé beaucoup d'espace aux Sabres.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf commenter cette dure défaite, à Signé Lévesque, dimanche.