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Popularité grandissante auprès des Québécois

Christine Fréchette «arrive à faire oublier François Legault»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 mai 2026 11:02

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christine Fréchette «arrive à faire oublier François Legault»
Christian Dufour / Cogeco Média

Il y a clairement un effet pour Christine Fréchette vis-à-vis sa popularité auprès des Québécois, qui augmente dans les coups de sonde.

C'est du moins l'avis du politologue Christian Dufour, qui estime que la première ministre du Québec est arrivée «à un certain point» à faire oublier l'ex-chef caquiste, François Legault.

Écoutez le politologue Christian Dufour sur ce revirement de situation, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«Je trouve que ça rend la prochaine campagne électorale très stimulante. On ne peut pas exclure que ce soit une lutte à trois, avec la CAQ, les libéraux et puis le Parti québécois.»

Christian Dufour

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