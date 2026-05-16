Popularité grandissante auprès des Québécois

Il y a clairement un effet pour Christine Fréchette vis-à-vis sa popularité auprès des Québécois, qui augmente dans les coups de sonde.

C'est du moins l'avis du politologue Christian Dufour, qui estime que la première ministre du Québec est arrivée «à un certain point» à faire oublier l'ex-chef caquiste, François Legault.

Écoutez le politologue Christian Dufour sur ce revirement de situation, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.