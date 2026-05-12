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Donald Trump en Chine

«Je pense qu'il va vouloir l'aide de la Chine pour rouvrir le détroit d'Ormuz»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 mai 2026 16:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je pense qu'il va vouloir l'aide de la Chine pour rouvrir le détroit d'Ormuz»
Le président Donald Trump s'envole pour la Chine / Photo AP

Sur la scène internationale, le président américain Donald Trump sera en Chine cette semaine. Il va rencontrer le leader chinois Xi Jinping. À quoi s'attendre de cette rencontre?

Écoutez à ce sujet Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Selon Guy Saint-Jacques, les enjeux incluent des ventes agricoles, des contrats (Boeing) et de l’investissement manufacturier;
  • L'ex-ambassadeur pense que la président américain va demander l'aide de la Chine pour la réouverture du détroit d’Ormuz;
  • La Chine, elle, souhaite des garanties sur Taïwan, l’accès à la haute technologie américaine, et des discussions sur l’intelligence artificielle;
  • Donald Trump pourrait faire des concessions pour obtenir des accords commerciaux.

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