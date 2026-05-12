Donald Trump en Chine

Sur la scène internationale, le président américain Donald Trump sera en Chine cette semaine. Il va rencontrer le leader chinois Xi Jinping. À quoi s'attendre de cette rencontre?
Écoutez à ce sujet Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Selon Guy Saint-Jacques, les enjeux incluent des ventes agricoles, des contrats (Boeing) et de l’investissement manufacturier;
- L'ex-ambassadeur pense que la président américain va demander l'aide de la Chine pour la réouverture du détroit d’Ormuz;
- La Chine, elle, souhaite des garanties sur Taïwan, l’accès à la haute technologie américaine, et des discussions sur l’intelligence artificielle;
- Donald Trump pourrait faire des concessions pour obtenir des accords commerciaux.