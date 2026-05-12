Plus d'un travailleur sur quatre songe à quitter son emploi selon un sondage Léger, des chiffres jamais vus par le sondeur Jean-Marc Léger.

Ce dernier attribue notamment cette quantité élevée aux employeurs, de plus en plus mal aimés, et à de potentiels retours au bureau, qui n'enchantent pas la population.

Cette tendance est particulièrement élevée chez la jeune génération, qui cherche plus de flexibilité que leurs parents et grands-parents.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondages Léger, révéler les chiffres de ce coup de sonde, mardi, à l'émission La commission.