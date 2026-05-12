Changement devant le filet

C'est le gardien Ukko-Pekka Luukkonen, qui a été choisi par les Sabres pour garder leur filet mardi, soir, contre les Canadiens.

Après les deux dernières victoires convaincantes du CH, l'organisation des Sabres a pris la bonne décision en mettant de côté son autre gardien, Alex Lyon, selon Martin McGuire.

Il existe toujours une possibilité que les Sabres reprennent le contrôle de la série, mais ils devront renverser le momentum en leur faveur, une tâche difficile du point de vue du descripteur de matchs.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal au réseau Cogeco, analyser le quatrième match de la série Canadiens-Sabres, mardi, à La commission.