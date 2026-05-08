Des maires pédaleront jusqu'aux assises de l’UMQ

Une trentaine de maires au Québec se rendront samedi aux assises de l’Union des municipalités du Québec à vélo afin de sensibiliser aux enjeux de la mobilité durable!
Écoutez Liza Poulin, mairesse de Blainville, aborder le sujet vendredi au micro des animateurs Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
«On trouvait ça intéressant que les élus démontrent qu'ils sont dans l'action. La mobilité durable, c'est un sujet qui nous interpelle, il y a des défis transversaux pour l'ensemble des municipalités et, dans les prochaines années, de toute évidence, ce sujet-là sera d'actualité. Alors, on lance un mouvement Mairesse et maire en mouvement. Ça émerge des élus des Laurentides et en espérant que ça fasse boule de neige.»