Le commissaire défend son format des séries

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé s'entretenir avec le commissaire de la LNH, Gary Bettman, lors du premier entracte du match Canadiens-Sabres.

Le commissaire loue l'atmosphère incroyable lors des matchs à Montréal et le niveau de connaissance des amateurs;

Bettman estime que la qualité du jeu est exceptionnelle depuis quelques années en raison des habilités des joueurs;

50 pour cent des matchs de saison régulière de la LNH ont été à égalité cette saison en troisième période, preuve de la parité;

En dépit des critiques, le commissaire défend bec et ongles son format éliminatoire. Il admet que des gens aimeraient mieux revenir au système classique 1 contre 8, 2 contre 7, mais que la compétitivité est exceptionnelle: «Ce que nous avons présentement fonctionne bien».

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