Mobilisation contre Trump

Malgré la pression exercée par le coût de la vie, le boycott des produits américains demeure vigoureux au Québec.

Un sondage auprès des auditeurs révèle que 89 % d'entre eux poursuivent ce mouvement.

Nicolas Erimos, du supermarché PA Duparc, observe toutefois que l'écart de prix, notamment sur les fruits et légumes comme les fraises, rend le choix local plus difficile pour les familles au budget serré.

Écoutez Nicholas Erimos, directeur de stratégies au Supermarché PA du Parc, à ce sujet mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.