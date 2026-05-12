Des choix discutables, selon un professeur

Le professeur adjoint à l'École nationale d'administration publique (ENAP), Justin Lawaré, estime qu'on paie trop cher notre transformation numérique au Québec.
Il explique même que Québec a acheté des options de type «Rolls-Royce» dont il n'avait pas réellement besoin pour mener à bien sa tranformation.
L'ex-ministre caquiste Gilles Bélanger s'inquiète lui aussi des répercussions budgétaires «suicidaires» de la transition numérique de l'État.
Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normadeau réagir à la nouvelle, mardi, à La commission, ainsi que des extraits du professeur adjoint à l'ENAP, Justin Lawarée.
«20 milliards, c'est ce que ça va coûter d'ici dix ans, selon l'ex-ministre Gilles Bélanger. Alors, si on voulait procéder à la rénovation de tout le réseau routier, on pourrait, d'ici dix ans, se fixer le même objectif. Il faudrait faire un choix entre la transformation numérique de l'État ou la rénovation de notre réseau routier.»