Des choix discutables, selon un professeur

Le professeur adjoint à l'École nationale d'administration publique (ENAP), Justin Lawaré, estime qu'on paie trop cher notre transformation numérique au Québec.

Il explique même que Québec a acheté des options de type «Rolls-Royce» dont il n'avait pas réellement besoin pour mener à bien sa tranformation.

L'ex-ministre caquiste Gilles Bélanger s'inquiète lui aussi des répercussions budgétaires «suicidaires» de la transition numérique de l'État.

Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normadeau réagir à la nouvelle, mardi, à La commission, ainsi que des extraits du professeur adjoint à l'ENAP, Justin Lawarée.