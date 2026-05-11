Le chef du PQ veut renforcer le système de justice

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a souligné son intention d’agir pour renforcer le système de justice s’il est porté au pouvoir lors de la prochaine élection.
Écoutez Nathalie Normandeau revenir sur son entretien avec le politicien à l’émission La commission, lundi, lors de sa chronique au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Il est très préoccupé par cette réalité. Politiquement, il est à la bonne place. D’ailleurs, cet enjeu est non partisan. Et ce serait bien que tous les partis politiques puissent exprimer leur opinion sur leurs perceptions et leurs solutions pour redonner confiance au système de justice.»