Le chef du PQ veut renforcer le système de justice

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a souligné son intention d’agir pour renforcer le système de justice s’il est porté au pouvoir lors de la prochaine élection.

Écoutez Nathalie Normandeau revenir sur son entretien avec le politicien à l’émission La commission, lundi, lors de sa chronique au micro de l’animateur Philippe Cantin.