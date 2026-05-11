Virus qui s'est répandu sur le bateau MV Hondius

Les passagers à bord du navire de croisière MV Hondius, où plusieurs cas de hantavirus ont été détectés, ont suscité l’inquiétude dans le monde entier, alors que de nombreuses personnes demeurent hantées par la pandémie de coronavirus.

Mais faut-il vraiment s’inquiéter? Ce virus est-il véritablement dangereux? Et existe-t-il des moyens de s'en prémunir?

Écoutez le Dr Julien Cavanagh, directeur adjoint de neurologie à l’Université Emory à Atlanta, faire le point sur la situation lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

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