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Nouvel album, Symbiose

«Je ne suis pas dans l'amertume, ou dans la frustration» -France D'Amour

par 98.5

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12:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 mai 2026 16:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Je ne suis pas dans l'amertume, ou dans la frustration» -France D'Amour
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

France D'Amour vient de lancer son nouvel album Symbiose, où elle collabore avec une foule d'artistes.

Écoutez France D'Amour parler de son nouveau disque en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés:

  • La chanteuse admet qu'elle est la pire pour choisir l'extrait-phare d'un nouvel album;
  • France D'Amour n'est pas dans l'amertume et la frustration, mais dans le moment présent;
  • Elle aborde des thèmes actuels, notamment le consentement avec une chanson humoristique;
  • Elle explore de nouveaux styles, comme le rap avec Souldia;
  • L’album inclut une pièce cachée de remerciements, soulignant l’importance de l’équipe artistique et technique.

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