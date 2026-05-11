France D'Amour vient de lancer son nouvel album Symbiose, où elle collabore avec une foule d'artistes.
Écoutez France D'Amour parler de son nouveau disque en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.
Autres sujets abordés:
- La chanteuse admet qu'elle est la pire pour choisir l'extrait-phare d'un nouvel album;
- France D'Amour n'est pas dans l'amertume et la frustration, mais dans le moment présent;
- Elle aborde des thèmes actuels, notamment le consentement avec une chanson humoristique;
- Elle explore de nouveaux styles, comme le rap avec Souldia;
- L’album inclut une pièce cachée de remerciements, soulignant l’importance de l’équipe artistique et technique.