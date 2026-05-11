Confisquer les actifs de l’État russe

Un projet de loi du Sénat (S 214) vise à permettre au cabinet fédéral d’Ottawa de confisquer les actifs souverains de l’État russe.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les actifs souverains russes sont actuellement protégés par la Loi canadienne sur l’immunité des États;
- L'utilisation potentielle de 210 milliards d’euros d’avoirs russes gelés par les Pays-Bas pour soutenir l’Ukraine;
- Le cas de Hussain Rana, un terroriste impliqué dans l’attentat de Mumbai en 2008, et les défis liés à la révocation de la citoyenneté canadienne sous Justin Trudeau.