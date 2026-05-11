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Savoura acquiert Demers: une bouffée d'oxygène pour la culture en serre

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Entendu dans

La commission

le 11 mai 2026 12:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Savoura acquiert Demers: une bouffée d'oxygène pour la culture en serre
Le président de Savoura, Luc Prévost, a confirmé l'acquisition de la majorité des actifs des Productions Horticoles Demers, une entreprise familiale pilier de l'industrie depuis les années 60. / Cegli / Adobe Stock

Le président de Savoura, Luc Prévost, a confirmé l'acquisition de la majorité des actifs des Productions Horticoles Demers, une entreprise familiale pilier de l'industrie depuis les années 60.

Cette transaction survient après que Demers ait dû se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers en janvier dernier.

Luc Prévost explique que les difficultés de Demers étaient liées à des défis sanitaires majeurs, notamment le virus de la rugose de la tomate, qui a forcé des arrêts de production prolongés sur leurs deux sites principaux, entraînant une chute fatale des revenus.

Écoutez le président de Savoura faire le point lundi à La commission.

L'investisseur souhaite rassurer les 350 employés actuels de Demers: l'intention est de maintenir les opérations et de préserver l'expertise de l'équipe en place. 

La transaction doit encore être approuvée par les autorités réglementaires et la Cour.

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