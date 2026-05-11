Guerre au Moyen-Orient

Selon le président américain Donald Trump, le cessez-le-feu qui est en vigueur depuis le 8 avril entre son pays et l'Iran est sous «le respirateur artificiel».
Écoutez l'analyste et chercheuse de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Guerre États-Unis-Iran: le cessez-le-feu décrété le 8 avril est plus que jamais sous le respirateur artificiel;
- Benyamin Netanyahou, lors d’une entrevue à 60 Minutes, insiste sur la poursuite des objectifs israéliens contre l’Iran;
- Le conflit provoque une hausse des prix de l’énergie;
- Une impopularité comparable à la guerre du Vietnam
- Méfiance envers les médias: des Américains ont des doutes sur les tentatives d’assassinat de Trump.