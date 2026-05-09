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Remplaçants potentiels de Trump

Marco Rubio et JD Vance : «Ce n'est pas du tout le même enracinement»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 9 mai 2026 08:22

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Marco Rubio et JD Vance : «Ce n'est pas du tout le même enracinement»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Le mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis est bien loin d’être terminé. Pourtant, quelques candidats potentiels semblent déjà émerger en vue de la prochaine investiture républicaine.

Parmi elles se trouvent principalement le vice-président des États-Unis JD Vance et le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Mais qui sont réellement ces deux hommes et quelle est leur philosophie politique respective?

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi, lors de sa chronique à l’émission Signé Lévesque.

«Marco Rubio est connaissant. On peut être d’accord ou non avec lui, mais, au sein du cabinet, il est certainement celui qui connaît le mieux le fonctionnement de la machine américaine.  D’ailleurs, contrairement à JD Vance, qui cherche un peu à se rebeller contre la machine, Rubio ne s’inscrit pas du tout dans cette logique. Grand défenseur de l’OTAN, Rubio est davantage l’héritier politique d’un Parti républicain à la Ronald Reagan, alors que JD Vance fait plutôt partie des insurgés. Alors ce n'est pas du tout le même enracinement.»

Guillaume Lavoie

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