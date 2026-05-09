Remplaçants potentiels de Trump

Le mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis est bien loin d’être terminé. Pourtant, quelques candidats potentiels semblent déjà émerger en vue de la prochaine investiture républicaine.

Parmi elles se trouvent principalement le vice-président des États-Unis JD Vance et le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Mais qui sont réellement ces deux hommes et quelle est leur philosophie politique respective?

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi, lors de sa chronique à l’émission Signé Lévesque.