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Actualité médicale

Hantavirus: «C'est un dossier qui commence à être gonflé à l'hélium»

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Entendu dans

La commission

le 11 mai 2026 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Hantavirus: «C'est un dossier qui commence à être gonflé à l'hélium»
Les passagers évacués du navire de croisière MV Hondius, touché par le hantavirus, arrivent à l'aéroport d'Eindhoven, aux Pays-Bas, le dimanche 10 mai 2026. / (AP Photo/Peter Dejong)

Nathalie Normandeau critique vivement la couverture médiatique «gonflée à l'hélium» de l'hantavirus, qualifiant de sensationnalistes les images de voyageurs en combinaisons protectrices aux îles Canaries.

Bien que le taux de mortalité soit de 40% en moyenne chez les personnes infectées au Canada, elle rappelle que les cas restent rares à l'échelle mondiale.

Luc Ferrandez, bien que sceptique face à la panique, exprime une inquiétude rationnelle liée au réchauffement climatique: citant le GIEC, il souligne que la proximité croissante entre humains et animaux favorisera l'émergence de nouveaux virus pour lesquels nous n'avons pas d'anticorps...

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi midi à La commission.  

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