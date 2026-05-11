Actualité médicale

Nathalie Normandeau critique vivement la couverture médiatique «gonflée à l'hélium» de l'hantavirus, qualifiant de sensationnalistes les images de voyageurs en combinaisons protectrices aux îles Canaries.

Bien que le taux de mortalité soit de 40% en moyenne chez les personnes infectées au Canada, elle rappelle que les cas restent rares à l'échelle mondiale.

Luc Ferrandez, bien que sceptique face à la panique, exprime une inquiétude rationnelle liée au réchauffement climatique: citant le GIEC, il souligne que la proximité croissante entre humains et animaux favorisera l'émergence de nouveaux virus pour lesquels nous n'avons pas d'anticorps...

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi midi à La commission.