Devant l'engouement général, le balado Palé Hockey a pris des proportions inespérées.

On y retrouve quatre passionnés de sport issus de la communauté haïtienne qui commentent les performances de hockey en reprenant les traits humoristiques de leurs pères et de leurs oncles.

Porté par l’humoriste Richardson Zéphir, ce projet décalé vise à rendre hommage avec dérision à la culture haïtienne.

Écoutez-le revenir sur la genèse du balado Palé Hockey, vendredi, au micro de Catherine Brisson et Luc Ferrandez.