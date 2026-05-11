La commission

Les commissaires célèbrent d'abord la victoire percutante des Canadiens de Montréal contre Buffalo de dimanche soir, dénonçant le jeu physique excessif et les gestes dangereux des Sabres, tout en saluant la performance du gardien Dobes et l'énergie de la foule au Centre Bell.

Par la suite, Nathalie Normandeau lance le débat sur l'imposition mur à mur des compteurs d'eau au Québec pour contrer le gaspillage et financer la réfection des infrastructures municipales.

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, lundi midi.