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Victoire éclatante des Canadiens et débat sur les compteurs d'eau

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Entendu dans

La commission

le 11 mai 2026 12:18

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Victoire éclatante des Canadiens et débat sur les compteurs d'eau
La commission / Cogeco Média

Les commissaires célèbrent d'abord la victoire percutante des Canadiens de Montréal contre Buffalo de dimanche soir, dénonçant le jeu physique excessif et les gestes dangereux des Sabres, tout en saluant la performance du gardien Dobes et l'énergie de la foule au Centre Bell. 

Par la suite, Nathalie Normandeau lance le débat sur l'imposition mur à mur des compteurs d'eau au Québec pour contrer le gaspillage et financer la réfection des infrastructures municipales. 

Écoutez les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, lundi midi. 

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