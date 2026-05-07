On sait que le siège social de la nouvelle Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience sera basé au Canada. Mais où?
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La ville de Toronto brandit la menace d'un référendum au Québec pour obtenir le siège social de la nouvelle Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience;
- La viabilité de cette banque dépend de l’adhésion de pays majeurs du G7;
- Statistiques Canada a publié une étude qui compare les données de recensement de 1991, 2006 et 2021 alors que trois générations différentes, les baby-boomers, la génération X et les millénariaux avaient entre 25 et 39 ans. Il en ressort des constatations fort intéressantes, sur l’accessibilité à la propriété, la vie de famille et le temps resté chez les parents.