Blâmée par la commissaire à l'éthique

La commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, recommande l'imposition d'une amende de 8000 dollars à la députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier.

L'élue est ainsi montrée du doigt pour avoir utilisé son bureau de comté à des fins partisanes, lors de la course à la chefferie du Parti libéral qui a mené à l'élection de Pablo Rodriguez, l'an dernier.

Le rapport d'Ariane Mignolet révèle que des employés rémunérés par l'Assemblée nationale ont effectué des tâches partisanes sur leurs heures de travail. De plus, la députée aurait entravé l'enquête en dissimulant des preuves, notamment en bloquant l'accès à un groupe de discussion WhatsApp.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la saga des brownies au Parti libéral et l'implication de la députée, vendredi, dans son tour d'horizon.