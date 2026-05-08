Le maraîcher bio prône la résilience locale

L'agriculteur et auteur Jean-Martin Fortier discute des enjeux de la souveraineté alimentaire vendredi, à l'émission La commission.

Il s'oppose à une vision purement industrielle de l'alimentation, soulignant que les méga-fermes épuisent les sols et offrent des légumes moins nutritifs.

Le maraîcher défend le modèle des fermiers de famille et des paniers bio, qui permettent de contourner les intermédiaires et de stabiliser les prix malgré l'inflation.

Il déplore également le manque de visibilité des initiatives écologiques, comme l'étoile verte Michelin qu'il a reçue, et les barrières à l'entrée imposées par les grandes chaînes d'épicerie aux petits producteurs locaux.

Écoutez Jean-Martin Fortier, copropriétaire du restaurant L’Espace Old Mill, vendredi à La commission.