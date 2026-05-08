 Aller au contenu
Deuxième match Canadiens-Sabres

«Quand ils perdent un match, ils reviennent souvent après avec une victoire»

par 98.5

0:00
9:28

Entendu dans

La commission

le 8 mai 2026 13:56

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Quand ils perdent un match, ils reviennent souvent après avec une victoire»
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal effectueront leur deuxième rencontre avec les Sabres de Buffalo vendredi, dans le cadre du second tour des séries éliminatoires de la LNH. 

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens, mettre la table au micro des animateurs Catherine Brisson et Luc Ferrandez. 

«Les Canadiens, après la pause des Jeux olympiques ou à peu près, quand ils perdaient un match, presque systématiquement, ils sont revenus le lendemain ou deux jours après avec une victoire. Et ça inclut la série contre le Lightning. Les Canadiens ont perdu trois fois et ils sont venus tout de suite le match après avec la victoire.»

Martin McGuire

Vous aimerez aussi

Matchs importants: quelles sont les superstitions des joueurs de hockey?
Le Québec maintenant
Matchs importants: quelles sont les superstitions des joueurs de hockey?
0:00
7:47
«Tout le monde s'est présenté pour jouer sauf moi» -Lane Hutson
Les amateurs de sports
«Tout le monde s'est présenté pour jouer sauf moi» -Lane Hutson
0:00
3:36
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Gâtez vos mamans pour leur fête en fin de semaine!
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Gâtez vos mamans pour leur fête en fin de semaine!
La fièvre des séries et la nostalgie haïtienne mises à l’honneur
Rattrapage
Balado Palé Hockey
La fièvre des séries et la nostalgie haïtienne mises à l’honneur
Des qualifications à Montréal pour les JO 2028: «C'est certainement un honneur»
Rattrapage
Parmi les quatre villes choisies
Des qualifications à Montréal pour les JO 2028: «C'est certainement un honneur»
Comment garder le plaisir de manger malgré les régimes?
Rattrapage
Chronique nutrition
Comment garder le plaisir de manger malgré les régimes?
Le baseball séduit de plus en plus les jeunes Québécois
Rattrapage
Nostalgie des parents
Le baseball séduit de plus en plus les jeunes Québécois
Une trentaine de femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles
Rattrapage
15 nouvelles dénonciations
Une trentaine de femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles
Sensibiliser à la mobilité durable: «C'est un sujet qui nous interpelle»
Rattrapage
Des maires pédaleront jusqu'aux assises de l’UMQ
Sensibiliser à la mobilité durable: «C'est un sujet qui nous interpelle»
«L'agriculture de demain, c'est une agriculture qui n'est pas industrialisée»
Rattrapage
Le maraîcher bio prône la résilience locale
«L'agriculture de demain, c'est une agriculture qui n'est pas industrialisée»
Guerre au Moyen-Orient: les États-Unis auraient dissimulé l'ampleur des dégâts
Rattrapage
Défense américaine vulnérable
Guerre au Moyen-Orient: les États-Unis auraient dissimulé l'ampleur des dégâts
Dossier santé numérique: une facture annuelle évaluée à 100 millions$
Rattrapage
À quelques heures de son déploiement
Dossier santé numérique: une facture annuelle évaluée à 100 millions$
Hémorragie d'emplois au Québec: le contrecoup des tarifs Trump
Rattrapage
L'industrie manufacturière écope
Hémorragie d'emplois au Québec: le contrecoup des tarifs Trump
Charles Milliard révoque la carte de membre du PLQ de Sona Lakhoyan Olivier
Rattrapage
Discussion
Charles Milliard révoque la carte de membre du PLQ de Sona Lakhoyan Olivier
Christine Fréchette annonce 28 millions de dollars pour la lutte à l'itinérance
Rattrapage
Montréal, Québec et Gatineau
Christine Fréchette annonce 28 millions de dollars pour la lutte à l'itinérance
Invalides: vers un dédommagement historique de l'État?
Rattrapage
La bataille pour la rétroactivité s'installe
Invalides: vers un dédommagement historique de l'État?