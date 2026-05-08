Deuxième match Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal effectueront leur deuxième rencontre avec les Sabres de Buffalo vendredi, dans le cadre du second tour des séries éliminatoires de la LNH.
Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens, mettre la table au micro des animateurs Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
«Les Canadiens, après la pause des Jeux olympiques ou à peu près, quand ils perdaient un match, presque systématiquement, ils sont revenus le lendemain ou deux jours après avec une victoire. Et ça inclut la série contre le Lightning. Les Canadiens ont perdu trois fois et ils sont venus tout de suite le match après avec la victoire.»