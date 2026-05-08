À quelques heures de son déploiement

Santé Québec a révélé que la facture annuelle du déploiement du Dossier santé numérique s’élèverait à 100 millions de dollars, vendredi, alors que le projet sera déployé dans quelques heures à peine.

Ce montant s'ajoute au montant de 402 millions $ qui ont été nécessaires au développement du projet.

La mise en œuvre de celui-ci devrait-elle se réaliser sans encombre?

Écoutez Patrick Déry, analyste en politiques publiques, discuter de ce projet, vendredi, au micro des animateurs Catherine Brisson et Luc Ferrandez.