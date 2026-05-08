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À quelques heures de son déploiement

Dossier santé numérique: une facture annuelle évaluée à 100 millions$

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Entendu dans

La commission

le 8 mai 2026 12:42

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Dossier santé numérique: une facture annuelle évaluée à 100 millions$
La commission / Cogeco Média

Santé Québec a révélé que la facture annuelle du déploiement du Dossier santé numérique s’élèverait à 100 millions de dollars, vendredi, alors que le projet sera déployé dans quelques heures à peine.

Ce montant s'ajoute au montant de 402 millions $ qui ont été nécessaires au développement du projet.

La mise en œuvre de celui-ci devrait-elle se réaliser sans encombre?

Écoutez Patrick Déry, analyste en politiques publiques, discuter de ce projet, vendredi, au micro des animateurs Catherine Brisson et Luc Ferrandez.

«Peut-être qu’ils ont fait leurs devoirs et qu’on ne verra absolument rien de problématique. Mais le fait d’annoncer à l’avance qu’il risque d’y avoir des bogues, je me demande si on aurait pu faire les choses autrement. J’ai regardé, de façon professionnelle, un peu le système de santé dans d’autres pays, puis je me suis intéressé au cas de la Suède. Ça nous ressemble beaucoup, mais les régions ont plus d’autonomie. L’informatisation s’est faite par régions, il y en a une vingtaine. Le gouvernement a dit : “Prenez le système que vous voulez, mais organisez-vous pour qu’ils puissent se parler entre eux.” Puis tout est coordonné.»

Patrick Déry

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