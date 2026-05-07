AirAsia aide l'industrie québécoise

Airbus a décroché un contrat de 19 milliards de dollars pour son A220, construit au Québec, à Mirabel.

Selon Nathalie Normandeau, c'est la nouvelle coup de circuit de la semaine, la compagnie AirAsia ayant commandé 150 avions.

Écoutez l'analyste politique et animatrice Nathalie Normandeau, résumer l'actualité politique de la semaine au micro de Philippe Cantin, jeudi en début de soirée.

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