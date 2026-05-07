AirAsia aide l'industrie québécoise

Airbus a décroché un contrat de 19 milliards de dollars pour son A220, construit au Québec, à Mirabel.
Selon Nathalie Normandeau, c'est la nouvelle coup de circuit de la semaine, la compagnie AirAsia ayant commandé 150 avions.
Écoutez l'analyste politique et animatrice Nathalie Normandeau, résumer l'actualité politique de la semaine au micro de Philippe Cantin, jeudi en début de soirée.
Autres sujets abordés
- C'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'une première ministre a si peu de temps pour convaincre les Québécois que son parti est la bonne équipe pour diriger la province;
- PSPP «a marqué dans son but» pour ne pas s'être levé en chambre lors de l'adoption d'une loi touchant les femmes victimes d'agressions sexuelles;
- Charles Milliard a lui aussi laissé entendre par un lapsus qu'il y aurait deux langues au Québec, un mauvais coup selon Nathalie Normandeau;
- Éric Duhaime en tournée dans le ROC;
- France-Élaine Duranceau y va d'une déclaration controversée à l'endroit des fonctionnaires;
- Un nouveau système d'information du ministre de la Santé voit ses coûts exploser;
- La députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, durement blâmée par la Commissaire à l'éthique;
- La mairesse de Montréal lance un appel au privé contre les nids-de-poule;
- La première étoile de Nathalie Normandeau: Louise Arbour, la nouvelle gouverneure générale du Canada.