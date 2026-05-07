Elle a caché des infos au Commissaire à l'éthique

Le rapport de la Comnissaire à l'éthique est accablant envers la députée indépendante de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, qui a contrevenu aux règles déontologiques lors de la course à la chefferie de Pablo Rodriguez au Parti libéral du Québec.

Non seulement elle a utilisé son bureau parlementaire à des fins partisanes, explique le journaliste Louis Lacroix, mais elle a aussi modifié les accès d'un fichier pour cacher des informations à la Commissaire.

Mme Lakhoyan Olivier a également dicté à ses employés quoi dire durant l'enquête menée contre elle.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco Média à Québec, Louis Lacroix, détailler le lourd constat de la Commissaire à l'éthique, jeudi, au Québec maintenant.