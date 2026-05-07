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Elle a caché des infos au Commissaire à l'éthique

La députée de Chomedey blâmée: «J'ai jamais vu un rapport aussi percutant»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 mai 2026 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix
La députée de Chomedey blâmée: «J'ai jamais vu un rapport aussi percutant»
Louis Lacroix / Cogeco Média

Le rapport de la Comnissaire à l'éthique est accablant envers la députée indépendante de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, qui a contrevenu aux règles déontologiques lors de la course à la chefferie de Pablo Rodriguez au Parti libéral du Québec.

Non seulement elle a utilisé son bureau parlementaire à des fins partisanes, explique le journaliste Louis Lacroix, mais elle a aussi modifié les accès d'un fichier pour cacher des informations à la Commissaire.

Mme Lakhoyan Olivier a également dicté à ses employés quoi dire durant l'enquête menée contre elle.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco Média à Québec, Louis Lacroix, détailler le lourd constat de la Commissaire à l'éthique, jeudi, au Québec maintenant.

«On a donné la parole à madame Lakhoyan Olivier aujourd'hui. Elle a eu le culot, madame Lakhoyan, de déposer une motion pour demander qu'on change les règles.»

Louis Lacroix

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