Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire de 5 à 1 des Canadiens face aux Sabres, vendredi soir.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- L'entraineur parle de la confiance que ses joueurs ont dégagée dans ce match: «Je pense que c'est de la maturité. C'est de contrôler ce qu'on peut contrôler. Même si on est jeune, des fois la maturité ça n'a pas nécessairement d'âge»;
- Sur l'utilisation de Jake Evans sur le deuxième trio: «Il joue sa game avec deux joueurs différents qui ont du patin et de la créativité. Chaque joueur à un rôle différent, mais il garde son identité»;
- «Je pense que ce qui nous a beaucoup aidés, c'est notre désavantage numérique. On est resté en contrôle et on a fait du bon travail. Quand on perdait le momentum, on allait le rechercher avec des buts»
- «Ce qui me rend fier, ce sont les discussions que nous avons eues sur ce qu'on devait améliorer et la manière qu'on a appliqué ces choses ce soir.»