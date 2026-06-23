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Deuil collectif d’un policier

«On espérait que Benoît reste le dernier policier mort en service depuis 24 ans»

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Entendu dans

Le midi

le 23 juin 2026 12:43

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«On espérait que Benoît reste le dernier policier mort en service depuis 24 ans»
Des policiers saluent le cercueil de Benoît L'Écuyer lors de ses funérailles à la basilique Notre-Dame de Montréal, le mardi 5 mars 2002, où se sont recueillis quelque 3 200 policiers venus de partout au Canada et des États-Unis. Membre du service de police de Montréal depuis sept ans, l'agent L'Écuyer a été tué en devoir la semaine dernière. / Andre Forget/La Presse Canadienne

Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin reçoivent Annick Royer, veuve de Benoît L'Écuyer, le dernier agent du SPVM mort en service en 2002.

Elle témoigne de l'immense deuil collectif, des étapes difficiles que traverseront les proches des victimes, et souligne l'importance d'un accompagnement à long terme pour les jeunes enfants des policiers décédés.

Écoutez Anick Boyer, veuve de Benoît L'Écuyer, dernier policier du SPVM mort en service, mardi au micro de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.

«On espérait tellement que Benoît reste le dernier policier mort en service depuis 24 ans. C'était lui le dernier et on avait espoir qu'aucune autre famille aurait à vivre ce cauchemar-là.»

Anick Boyer, veuve de Benoît L'Écuyer

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