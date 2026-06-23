Deuil collectif d’un policier

Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin reçoivent Annick Royer, veuve de Benoît L'Écuyer, le dernier agent du SPVM mort en service en 2002.

Elle témoigne de l'immense deuil collectif, des étapes difficiles que traverseront les proches des victimes, et souligne l'importance d'un accompagnement à long terme pour les jeunes enfants des policiers décédés.

Écoutez Anick Boyer, veuve de Benoît L'Écuyer, dernier policier du SPVM mort en service, mardi au micro de Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.